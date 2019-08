642 bestuurders duwen gaspedaal te hard in tijdens eerste vakantiemaand Koen Baten

22 augustus 2019

10u45 0 Berlare De politiezone Berlare/Zele heeft tijdens de eerste verlofmaand in juli 642 snelheidsovertredingen vastgesteld. De politie controleerde op verschillende gevoelige plaatsen in de regio en flitste in totaal 52 uren tijdens de maand juli.

In Berlare werden de meeste overtredingen vastgesteld op de Kerkstraat-Molenstraat en in de Frankrijkstraat. In Zele was dit op de N47 en de Lokerenbaan. Ook deze maand flitst de politiezone onverminderd verder. Alle overtreders ontvangen een boete voor hun snelheidsovertreding.