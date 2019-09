18-jarige knalt met BMW huis binnen en mist 83-jarige bewoonster maar net Rijbewijs meteen ingetrokken voor 15 dagen. Koen Baten

26 september 2019

14u13 30 Berlare Op de Donklaan in Berlare is een 18-jarige jongeman uit Berlare met zijn BMW in de woonkamer van een huis terechtgekomen, nadat hij veel te snel reed. Door de hoge snelheid en het gladde wegdek is hij beginnen slippen en knalde hij tegen een geparkeerde mobilhome aan meubelen De Sutter. Het voertuig tolde nadien verder en kwam achterwaarts in de woning terecht van een 83-jarige vrouw. “Mama zat net in de zetel aan het raam toen het ongeval gebeurde", zegt zoon Marc Moerman.

Het ongeval gebeurde rond 12.15 uur vanmiddag. De bestuurder reed met zijn voertuig in de richting van Dendermonde, toen hij aan hoge snelheid de controle verloor over zijn stuur. Hij nam hierbij een ander voertuig mee en vernielde een vlaggenmast en een betonnen omheining alvorens hij achterwaarts in de woonkamer terecht kwam van een huis. De schade was bijzonder groot, maar de 83-jarige bewoonster kwam er gelukkig met de schrik vanaf.

Marc Moerman, de zoon van de 83-jarige vrouw, woont recht over haar en hoorde het ongeval gebeuren. “Ik hoorde plots een luide klap en ging aan het raam kijken”, zegt Marc. “Net op dat moment zag ik de wagen in de woonkamer crashen van mijn mama", klinkt het. Marc liep na het ongeval meteen naar de overkant om te kijken hoe het met haar ging. “Ze zat net op dat moment in de zetel beneden vlak aan het raam waar de auto de woning binnen kwam", zegt Marc. “Gelukkig is ze er met de schrik vanaf gekomen, want dit had veel erger kunnen aflopen.”

De schade binnenin de woning is enorm. Een zetel werd enkele meters vooruit geduwd, en ook de verwarming werd volledig uit de grond getrokken door de klap. “Ook een tafel en de televisie is volledig vernield", zegt haar zoon. “Het is een wonder dat de wagen vlak naast haar is binnen gereden en dat ze niet te veel glas op haar heeft gekregen.” De vrouw werd vlak na het ongeval even opgevangen bij de meubelzaak naast haar woning en zal de komende dagen waarschijnlijk opgevangen worden bij haar familieleden.

Het is niet de eerste keer dat een wagen binnenrijdt bij de 83-jarige vrouw. “Toen was de schade minder erg omdat het voertuig eerst tegen de boom terecht kwam in de voortuin. We hebben nu foto’s getrokken voor de verzekeringen, maar het zal zeker nog even duren voor alle schade terug in orde is”, zegt Marc.

De brandweer kwam ook ter plaatse om de woning af te sluiten met houten platen. “Er was geen instortingsgevaar omdat het voertuig langs het raam naar binnen reed", aldus officier Luc De Block. “We hebben de woning enkel afgesloten voor de wind en de grootste brokstukken opgeruimd. Het pand is zeker niet onbewoonbaar", klinkt het.

De bestuurder van de BMW raakte lichtgewond bij het ongeval. De politie laat weten dat de 18-jarige niet had gedronken. Zijn rijbewijs werd wel meteen ingetrokken voor 15 dagen.