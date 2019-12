15 hoge bi’s rijden fietstocht van 75 kilometer naar Kortrijk voor Warmste week Koen Baten

23 december 2019

12u34 0 Berlare Vanochtend rond 9.00 uur zijn in Overmere 15 fietsers met een hoge bi vertrokken richting Kortrijk voor een fietstocht van ongeveer 15 kilometer lang. Geen evidente operatie met zo een hoge fiets, maar voor het goede doel hebben de vijftien fietsers er zeker iets voor over. “Dat we dan ook nog eens een mooie som geld kunnen afgeven voor het goede doel is fantastisch", zegt Pieter Janssens.

Met een gemiddelde snelheid van 15 kilometer per uur vertrokken de 15 moedige fietsers met hun hoge fiets richting Kortrijk, waar dit jaar de Warmste week georganiseerd wordt. Op dit moment zitten de fietsers bijna aan de helft van hun tocht. Er werd geld ingezameld voor OIGO VZW, een VZW uit Laarne die zich inzet voor mensen met kanker. “We hebben overal spaarpotten geplaatst bij bloemenhal en de mensen konden ook geld overschrijven", zegt Janssens. “In totaal hebben we een mooi bedrag van 5.900 euro ingezameld dat we vandaag kunnen overhandigen", klinkt het.