114.253 lampjes sieren woning van Ria en Freddy voor 25-jarig jubileum van kersthuisje Overmere Koen Baten

15 november 2019

14u29 2 Berlare Ria Jacobs en Freddy Garré hebben opnieuw het record verbroken van lichtjes die ze hebben opgehangen aan hun woning in de Pastoor Pennestraat in Overmere. Het koppel heeft maar liefst 114.253 individuele kerstlampjes opgehangen. Vanaf 30 november is ook de tuin open voor het publiek. Ria en Garré verwachten weer 12.000 bezoekers. “Voor ons jubileum hebben we zeker nog wat verrassingen in petto”, aldus Ria en Freddy.

Wat 25 jaar geleden begon als een leuke hobby is intussen uitgegroeid tot een hele organisatie met een heel team. Maar liefst tien vrijwilligers hebben de afgelopen weken hard gewerkt aan het huis van Ria en Garré in de Pastoor Pennestraat om alle kerstlampjes op te hangen. Ook dit jaar zijn er weer heel lichtjes bijgekomen, wat het totaal aantal lampjes dat aan de woning hangt nu - om precies te zijn - op 114.253 stuks brengt. “Maar nu zitten we echt wel aan de limiet”, klinkt het. “Ik denk niet dat we nog meer kunnen ophangen dan wat er vandaag al hangt.”

Er zijn dit jaar natuurlijk weer heel wat nieuwigheden op en rond de woning geïnstalleerd. “Rond de ramen, bijvoorbeeld, hangen nu clusters met lampjes, die veel meer licht geven”, vertelt Freddy. “We hebben ook ons eigen plakkaat gemaakt, voor onze 25ste verjaardag. Met lampjes, uiteraard. Daarnaast werden er ook meer gekleurde lampjes gebruikt. Ook in de haag hangen er meer lichtjes. “En voor onze kerstboom hebben we dit jaar een draaiend platform.”



12.000 bezoekers per jaar

Door de jaren heen groeide het aantal bezoekers van het huis stevig. Na tien jaar stelden Ria en Freddy ook hun tuin voor de bezoekers open. “We hebben zelfs mensen die vanaf we hiermee begonnen zijn elk jaar naar hier komen”, zegt Ria. Het kersthuisje in krijgt jaarlijks zo’n 12.000 mensen over de vloer. “Misschien zullen het er dit jaar zelfs nog meer zijn, omdat het onze jubileumeditie is”, lacht het koppel. Op 30 november kunnen fans de woning gaan bezoeken, maar op 25 november staat er al iets speciaals gepland. “Maar daar kunnen we nog niets over zeggen”, klinkt het.

Na die 25 jaar willen Ria en Freddy ook al hun vrijwilligers van door de jaren heen eens in de bloemetjes zetten. “Dit moet écht expliciet vermeld worden. Zij hebben al die jaren zoveel voor ons gedaan. We zijn hen daar zo dankbaar voor. Negen weken lang hebben zij meegebouwd aan ons huis, zonder hen zouden we dit nooit kunnen doen”, klinkt het. Volgende week organiseren de twee ook een schlagerfestival en de festivalhal in Berlare. “Er zijn nog een aantal kaarten beschikbaar, maar het gaat snel. Ook hier kunnen we opnieuw rekenen op heel wat vrijwilligers, die we enorm willen bedanken”, aldus het koppel.

Tot slot: omdat de 25ste verjaardag van het kersthuisje wordt gevierd, zijn er extra speciale cadeautjes voor de kinderen. “Omdat het ons jubileum is, willen we hen iets geven, ook dit wordt iets heel speciaals”, besluiten Ria en Freddy.