‘Wietplanten’ naast maïsveld zorgen voor verwarring, politie stelt vast dat het om onschuldig kempzaad gaat Koen Baten

09 augustus 2019

17u17 4 Berlare Aan de Dijkweg op de grens tussen Zele en Berlare belde een bewoner vrijdagochtend de politie om te melden dat er ‘cannabisplanten’ open bloot tussen een maïsveld geplant waren. Over de hele breedte van het veld stonden er vooraan planten die op cannabis lijken en ook dezelfde geur hebben. “Gelukkig gaat het hier om onschuldig kempzaad”, zegt commissaris Johan De Bruycker.

Een passant merkte de planten, die metershoog waren, vrijdag op. Toen hij dichter ging kijken, zag hij dat het ging om cannabisplanten, en verwittigde hij de politie. Zij kwamen ter plaatse met een drugshond, maar deze reageerde niet op de planten. Na een controle bleek het om het onschuldige kempzaad te gaan. “Dit is de mannelijke variant van de plant”, licht de politie toe. “Deze werd vroeger vaak gebruikt door boeren en zie je nu soms nog eens terug, net zoals hier. De plant heeft geen knopen zoals een echte plant en is dus volledig onschuldig, ook al is de verwarring groot bij sommigen.”

De planten mogen dus gewoon blijven staan en buren of passanten hoeven zich niet langer ongerust te maken. Van de planten worden kleren gemaakt of het wordt gebruikt als voedsel voor koeien.