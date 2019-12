Katja Gabriëls ziet meer raakvlakken met N-VA en opteert voor paars-geel in federale regering Koen Baten

04 december 2019

17u26 0 Berlare De federale regeringsvorming houdt de bevolking dezer dagen zeker bezig. De keuze is paars-groen of paars-geel. Berlaars burgemeester Katja Gabriëls, die in de gemeente ook een coalitie vormt met N-VA, opteert voor de tweede optie op dit moment. “De raakvlakken zijn groter en de liberale punten moeten voor onze partij zeker aanwezig zijn”, klinkt het.

Wat gaat het worden, de vraag ligt op ieders lippen de laatste dagen en weken. Open VLD liet al weten dat ze zich niet zullen verkopen voor het premierschap. Katja Gabriëls heeft een voorkeur voor een coalitie met N-VA. “Ik denk dat wij die partij zeker niet moeten laten vallen. We sluiten dichter aan bij hun dan bij een paars-groene regering, dus ik denk dat we beter eerst die richting uitkijken", klinkt het.

“Mocht het toch zo ver komen dat het een paars-groene regering wordt, dan moeten we echt wel zeker zijn dat er liberale standpunten in zitten in het akkoord, anders is het niet toelaatbaar om in een regering met hen te stappen. Het zijn politiek boeiende tijden, maar wij hopen dat we met een goede coalitie in zee kunnen gaan", besluit Gabriëls.