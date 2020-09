“Ik voetbal nu liever dan vroeger” Pieter Merlier begint aan derde seizoen onder de lat bij SK Berlare Stef Van Overstraeten

10 september 2020

13u49 0 Berlare Pieter Merlier (41) start vol ambitie aan zijn derde seizoen in doel bij SK Berlare. Vijftien jaar geleden was hij nog prof bij Zulte Waregem. Ondertussen is hij de ouderdomsdeken in eerste provinciale Oost-Vlaanderen.

Zaterdag start Berlare als eerste de competitie op in eerste provinciale met een match tegen Aalter. Met Pieter Merlier onder de lat. “Vorig seizoen was eentje om snel te vergeten, hopelijk kan ik in deze jaargang gezond blijven. Ik sukkelde met een rugblessure die me de helft van de voetbaljaargang langs de kant hield. Uiteindelijk bleek het geen hernia te zijn, maar een geknelde zenuw”, doet de doelman het verhaal. “Na Nieuwjaar kreeg ik groen licht om te spelen en dan kwam corona. Nu ben ik in elk geval topfit. En zo lang als ik kan en mag spelen zal ik dat doen.”

Meer goesting

Merlier keepte een mooi palmares bij elkaar. Zo maakte hij de opgang van Zulte Waregem mee en verkaste hij ook enkele jaren naar het buitenland. Toen hij weer naar ons land kwam sloot hij aan bij derdeklasser Oudenaarde. “Ik heb mooie ervaringen opgedaan, maar ik merk dat ik nu liever voetbal dan vroeger”, gaat hij verder. “Als prof is het toch allemaal anders. In eerste provinciale speel je met vrienden en om het hoogste te bereiken wat mogelijk is, maar er is veel minder druk. En dat is goed. Zo heb ik het graag. Ik ben de oudste van de ploeg en er wordt al wel eens lacherig gedaan over mijn profverleden, misschien ook omdat ik zoveel jaren later niet meer zo snel ben dan vroeger. Er zijn nog ervaren spelers in de kern en samen zullen we ons dit seizoen zeker weer amuseren.”

Linkerkolom

De voorbereiding op het nieuwe seizoen was degelijk bij Berlare. “Tegen de ploegen die op een hoger niveau spelen dan wij hebben we het verdedigend goed gedaan”, blikt Merlier terug. “Nu moeten we nog wat meer het spel maken en dan denk ik dat we zeker een plek in de linkerkolom mogen ambiëren. Ik woon nog steeds in Waregem en volg niet echt het voetbal in Oost-Vlaanderen, dus weet ik niet of onze tegenstanders zwaar versterkt zijn, maar ik weet dat SK Berlare er klaar voor is. In de wandelgangen hoor ik dat we ons mannetje zullen kunnen staan en stiekem mogen hopen op de top vijf.”