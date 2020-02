Zuster Lucy viert 100ste verjaardag in woonzorgcentrum Antoon Verbeeck

13 februari 2020

09u39 0

In woonzorgcentrum Kloosterhof in Berlaar werd op woensdag 12 februari de 100ste verjaardag van zuster Lucy gevierd. De kersverse eeuweling werd geboren als Maria Wuyts in het Vlaams-Brabantse Langdorp en groeide op in Begijnendijk. Op haar negentiende trok ze naar het klooster van de Grauwzusters in Antwerpen, waar ze een verpleegstersopleiding kreeg. Zuster Lucy zette zich vervolgens meer dan 30 jaar in als thuisverpleegster, waarna ze terugkeerde naar het klooster. Sinds 2016 woont zuster Lucy het Berlaarse woonzorgcentrum. Burgervader Walter Horemans kwam mee klinken op haar verjaardag en bracht enkele cadeaus mee.