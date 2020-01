Zorgkoppel uit Berlaar gaat kasteel bewonen met personen met beperking Antoon Verbeeck

13 januari 2020

Het inwonend koppel dat tien personen met een beperking zal bijstaan tijdens hun verblijf in het kasteel Berlaarhof is bekend. De vzw VillaVip koos voor Berlarenaren Gitte Van Hove en Tom Bouwen als nieuwe inwoners. Gitte heeft twintig jaar ervaring in de zorg als hoofdbegeleidster en heeft een professionele achtergrond in de orthopedagogie. Zonen Giel en Cas verhuizen mee. “We zetten met 20 jaar ervaring en heel veel goesting in op kwaliteitsvolle en vernieuwende zorg op maat van de bewoners en hun families. Kleinschalig wonen waar ruimte en tijd is om actief naar elkaar te luisteren. Individuele mogelijkheden en voorkeuren vormen de basis om inclusief wonen, werken en dagbesteding uit te bouwen. We gaan samen op zoek naar bewondering en zingeving in de authentieke en groene omgeving van Berlaarhof”, deelt het gezin mee. De opening van VillaVip Berlaar is voorzien in het najaar. Wie interesse heeft als kandidaat-bewoner, kan steeds contact opnemen via berlaar@villavip.be. Meer informatie op www.villavip.be.