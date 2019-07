Zomers familiefestival BALder Zomer ingespeeld door jonge Berlarenaren Antoon Verbeeck

10 juli 2019



De zomerconcerten van BALder Zomer op het Berlaarse dorpsplein zijn deze morgen afgetrapt. Beginnen deed men echter niet met muziek, maar wel met kinderanimatie. De organiserende vzw Feest Forward, die dit jaar voor het eerst aan het roer staat van de concertreeks, wil zo meer inspelen op het familiegebeuren. “Op deze manier vergroten we onze doelgroep en spreken we meer mensen aan. De kinderen kunnen zich vandaag amuseren op springkastelen, kunnen spelletjes spelen of tekenen op grote stukken karton. Volgende week komt er een verteltentje bij en zijn er circusinitiaties”, zegt Nick Vercammen van Feest Forward.

Nog tot en met 14 augustus kan je in Berlaar genieten van gratis optredens aan de kiosk op het dorpsplein. Telkens vanaf 18 uur. Daarop gelden twee uitzonderingen: de Afterwork op woensdag 24 juli en de set van dj Felix Da Housecat op 7 augustus starten reeds om 16 uur. Alleen voor dat laatste concert moet je een ticket kopen. Het eerste concert, Het Feest van de Vlaamse Gemeenschap, vindt vanavond plaats.