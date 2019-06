Ziggie opent tattooshop Ziggie’s Tattoo in Hemelshoek Antoon Verbeeck

27 juni 2019

09u16 5 Berlaar De 22-jarige Ziggie Hernalsteen uit Berlaar opent deze zaterdag de tattooshop Ziggie’s Tattoo in de Hemelshoek. Ziggie toverde een ruimte in de hoevewoning van haar ouders om tot een shop waar ze klanten kan ontvangen en in alle rust haar tatoeages kan zetten.

Ziggie’s Tattoo is al enkele maanden open, maar op zaterdag is iedereen tussen 16 en 18 uur welkom om een kijkje te komen nemen. “Ik werk alleen maar op afspraak dus je kan hier niet zomaar binnen springen. Een officiële opening met muziek, hapjes en een drankje is een leuke manier om mensen te laten kennismaken met mijn werk. Er zijn ook weinig mensen die weten dat het hier een tattooshop is”, vertelt Ziggie. “Als kind tekende ik al heel veel en in eerste instantie wou ik leerkracht plastische opvoeding worden. Maar ik wou een job met iets meer uitdaging en toen ik mijn eerste tatoeage liet zetten, was ik meteen verkocht. Ik volgde een opleiding van een maand bij Maaikes Skin Art in Heist-op-den-Berg en ging er nadien ook aan de slag. Enkele maanden geleden vond ik dat het de tijd rijp was om mijn eigen shop te openen.”

Ziggie werkt voornamelijk met zwarte inkt. Wie zaterdag overtuigd is van haar werk, kan zich inschrijven voor een korting van 10 procent. Voor wie geen fan is van tatoeages maar de tekening van Ziggie wel weet te appreciëren, heeft de twintiger een alternatief. “Ik heb enkele van mijn ontwerpen op T-shirts laten drukken. Ze zijn te koop in mijn shop”, klinkt het. Ziggie’s Tattoo vind je op Hemelshoek 132.