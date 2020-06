Wolf nog niet naar Kempen vertrokken Wannes Vansina

13 juni 2020

19u31 0

De wolf lijkt het naar zijn zin te hebben in Berlaar. Het leek er even op dat het dier via Grobbendonk richting Kempen was getrokken, maar volgens de gemeente is het dier terug in Berlaar gesignaleerd door de wolvenspotters van vzw Landschap en WelkomWolf. “We blijven onze landbouwers daarom aanraden om hun dieren te beschermen door ze op te hokken of een elektrische omheining te voorzien”, luidt het advies. De wolf is volgens de wolvenspotters ongevaarlijk voor de mens. “Als lokaal bestuur blijven we nauw contact houden met de gespecialiseerde natuurorganisaties om de situatie in Berlaar verder op te volgen.”