Winterwandelen langs hei, wei en water in Berlaar en Nijlen



Antoon Verbeeck

11 februari 2020

15u03 0

Kempens Karakter organiseert ook dit jaar weer een reeks winterwandelingen in de regio. In Berlaar en Nijlen kan je op zondag 16 februari deelnemen aan een wandeling langs hei, wei en water. De voorlaatste wandeling tijdens de editie van dit jaar neemt je mee doorheen een natuurdomein en voert je langs verschillende mijlpalen in het landschap van Berlaar en Nijlen. Bovendien passeren alle wandelingen ook langs het Fort van Kessel. Voor de lange afstanden (8, 12 en 15 kilometer) zijn wandelschoenen aangewezen vermits het overgrote deel over onverharde wegen loopt. Vertrekken doe je aan sporthal De Putting, Grote Puttingbaan in Kessel. Inschrijven kost je 2 euro en kan tussen 8 en 15 uur. Keuze uit de afstanden 3, 6, 8, 12 en 15 kilometer.