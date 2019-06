Werken historische trap gemeentehuis zijn afgerond Antoon Verbeeck

21 juni 2019

10u37 0 Berlaar De historische trap van het gemeentehuis is vanaf vandaag opnieuw toegankelijk voor bezoekers. De trap werd op het einde van vorige maand ontleed en kreeg de voorbije weken een grondige opknapbeurt.

De historische 19de eeuwse buitentrap van het gemeentehuis, volledig bestaand uit Belgisch arduin, werd sinds eind mei grondig gerestaureerd door een gespecialiseerde firma. De trappenpartij werd volledig gedemonteerd om alle arduinenstenen stuk per stuk te restaureren. Arduinstenen die in te slechte staat waren werden vervangen door nieuwe stenen. “Maar die werden wel op de manier van vroeger vervaardigd”, verduidelijkt schepen van Openbare Werken Jan Hendrickx (N-VA). “Bovendien is de trap voortaan nog een stuk authentieker. We stelden namelijk vast dat er op sommige plekken geen arduin gebruikt werd, maar wel bakstenen en cement die nadien geschilderd werden om het arduinen effect na te bootsen. Nu werd er overal gekozen voor arduin en werden de stenen met elkaar verankerd om verzakkingen in de toekomst te vermijden.”

Omdat tijdens het demonteren vastgesteld werd dat ook de fundering vernieuwd moest worden, namen de werken enkele weken in beslag. In die periode was de hoofdingang van Markt 1 niet toegankelijk, bezoekers konden gebruik maken van de ingang van Markt 2.