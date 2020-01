Wagenpark technische dienst uitgebreid met tractor en kranen Antoon Verbeeck

10 januari 2020

15u02 0 Berlaar Het wagenpark van de technische dienst van Berlaar werd in december uitgebreid met een nieuwe multifunctionele tractor en twee kranen. De toestellen dienen om werken in eigen beheer veiliger en efficiënter te kunnen uitvoeren.

Onze kraan op het kerkhof in Hemelshoek was al een tijdje aan vervanging toe”, verduidelijkt schepen van Openbare Werken Jan Hendrickx (N-VA). “De tweede kraan zullen we vooral gebruiken bij wegeniswerken en komt van pas als onze eigen diensten trage wegen onderhouden of wegen, voet- en fietspaden herstellen.” Het derde werktuig, de tractor, is multifunctioneel en kan aangepast worden naargelang de opdracht die op dat moment uitgevoerd moet worden. “In de zomerperiode rusten we het toestel uit met een veeg- of onkruidborstel. In de winter toveren we het om tot een sneeuwruimer om de fiets- en voetpaden sneeuw- en ijzelvrij te maken. Tot slot kan de tractor ook gebruikt worden als klepelmaaier, houthakselaar en hydraulische kiepwagen.”

Het lokaal bestuur maakte in totaal zo’n 159 000 euro vrij voor de aankoop van deze nieuwe machines en toebehoren.