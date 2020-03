Wagen belandt in beek na politieachtervolging Antoon Verbeeck

14 maart 2020

11u22 6

In de Alflaar in Melkouwen (Berlaar) is afgelopen nacht een wagen in de beek belandt na een politieachtervolging. Rond middernacht merkte een politiepatrouille in de Pastorijstraat een wagen met een agressieve rijstijl op. Toen de politie wou ingrijpen, drukte de chauffeur de voet op het gaspedaal. “Na een achtervolging door enkele straten botste de wagen in de Alflaar tegen een verlichtingspaal en belandde het uiteindelijk in een beek. De chauffeur en passagier, beiden geboren in het jaar 1989, werden met lichte verwondingen overbracht naar het ziekenhuis”, weet Sue Mutton , woordvoerder van politiezone Berlaar-Nijlen. De chauffeur legde een positieve ademtest af. Zijn rijbewijs werd voor 15 dagen ingetrokken.