Vijftiger zorgt deelt klappen uit in Pitazaak TVDZM

18 oktober 2019

15u50 0

Een 54-jarige man uit Berlaar riskeert een celstraf van twee maanden en een geldboete van 400 euro. De vijftiger moest zich verantwoorden voor slagen en verwondingen. Dit nadat hij vorig jaar een Pitazaak ik Berlaar in rep en roer zette. Op het moment van de feiten was beklaagde dronken. De uitbater van de Pitazaak wilde zijn zaak sluit, toen de 54-jarige alsnog binnen wandelde. Hij werd volgens de openbaar aanklager onmiddellijk verbaal agressief maar deelde ook twee klappen uit aan twee aanwezigen in de zaak. Intussen werd de politie erbij gehaald maar ook tegen hen gedroeg hij zich agressief. Beklaagde ontkende de feiten vandaag op zitting niet maar voegde er wel aan toe dat hij er zich nog maar weinig van kon herinneren. “Ik was onder invloed van cognac en wijn”, aldus de man. “Ik was hierdoor een man geworden, die ik anders niet ben.” Een vonnis in de zaak volgt op 13 november.