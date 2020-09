Vijftiger blijft langer in de cel na vondst van cannabisinstallatie Tim Van Der Zeypen

22 september 2020

12u40 0 Berlaar Pascal S. (50) blijft voorlopig in de cel. Pascal S. (50) blijft voorlopig in de cel. Vorige week woensdag werd de vijftiger opgepakt nadat de recherche van de politiezone Berlaar-Nijlen een cannabisinstallatie ontmantelde in Berlaar. De raadkamer liet de man vrij met een enkelband, maar het parket ging in beroep.

De recherche viel woensdagnamiddag een industriële loods van een autohandelaar binnen in Park Diamant in Berlaar. Het trof er een installatie aan om een cannabisplantage met ongeveer een duizendtal planten op poten te zetten.

Drugs werd er niet aangetroffen, wel twee verdachten. Het ging naast een 52-jarige vrouw ook nog om de huidige zaakvoerder van de autohandelaar: Pascal S. Na hun verhoor bij de politie, liet de onderzoeksrechter ‘s anderdaags de vrouw opnieuw beschikken en werd de vijftiger aangehouden.

Enkelband

S. werd overgebracht naar de gevangenis van Mechelen en moest vandaag voor de raadkamer in Mechelen verschijnen. Die zou op zijn beurt moeten beslissen over zijn verdere aanhouding. “Naar beraad liet de voorzitter van de raadkamer de verdachte vrij onder elektronisch toezicht”, bevestigt parketwoordvoerder Kristof Aerts.

“Het parket ging inmiddels wel al in tegen die beslissing." De vijftiger blijft dus voorlopig nog langer in de gevangenis opgesloten. Het onderzoek wordt nu verder gezet. Zo zal onder meer moeten blijken of er voor de huiszoeking vorige week al geoogst werd of niet.