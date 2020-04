Verdachte persoon (36) die werd opgepakt met schroevendraaier en sokken over schoenen ontkent intenties om in te breken: “Ik zou naar Engeland reizen in een vrachtwagen” Tim Van Der Zeypen

21 april 2020

11u00 0 Berlaar Januzi N. (36) uit Kosovo riskeert een celstraf van achttien maanden. De dertiger werd begin dit jaar opgepakt in de Misstraat in Berlaar. Op het moment van zijn arrestatie droeg hij sokken over zijn schoenen.

“Vermoedelijk om bij inbraken geen voetafdrukken te kunnen achterlaten”, luidde het in de vordering van openbaar aanklaagster Lieselotte Claessens. “Verder was hij ook nog in het bezit van een schroevendraaier.” Uit verder onderzoek bleek later nog de dertiger nog gelinkt kon worden aan een inbraak in een bedrijf in Wervik. “Op een stuk glas van een ingeslagen raam, troffen de speurders een bloedspoor aan. Dit bloed was afkomstig van de beklaagde”, aldus de aanklaagster nog.

De dertiger ging er destijds vandoor met zo’n 125 euro vandoor. Vandaag op zitting werd dat niet betwist. De andere feiten wel. “Ik wou die nacht niet gaan inbreken", beweerde hij. “Ik had die schoenen afgedekt omdat ik vreesde dat ik ze zou beschadigen. Ook voor de schroevendraaier had hij een verklaring. “Die had ik bij om luchtgaten te kunnen prikken in de oplegger van een vrachtwagen. Het was de bedoeling dat ik die avond naar Engeland zou reizen", zei hij nog.

Met twee eerdere veroordelingen in achterhoofd, vorderde het parket vandaag een effectieve celstraf van achttien maanden en een geldboete die kan oplopen tot 1.600 euro. De verdediging vroeg enige mildheid. Wat rechter Suzy Vanhoonacker beslist, weten we op 4 mei.