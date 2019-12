Verbod op eindejaarsvuurwerk in Berlaar Antoon Verbeeck

13 december 2019

12u26 0

Vuurwerk afschieten op oudejaarsnacht is vanaf dit jaar niet langer toegelaten in Berlaar. Het lokaal bestuur kiest ervoor om het nieuwe Vlaamse verbod op vuurwerk toe te passen en geen uitzondering op nieuwjaarsdag meer toe te staan. “Als particulier vuurwerk afsteken, houdt heel wat risico’s in”, verduidelijkt schepen van Dierenwelzijn Ingeborg Van Hoof (CD&V). “Niet alleen voor jezelf, je gasten, je eigendom en je buren, maar ook voor de vele Berlaarse huisdieren, paarden en de veestapel van onze landbouwers. Wie vuurwerk wil afschieten, heeft daarvoor een vergunning nodig. Die zullen we voortaan slechts in uitzonderlijke gevallen, en onder de juiste veilige en diervriendelijke voorwaarden, afleveren.” In Berlaar koos het lokaal bestuur voor haar eigen Avondfeest al voor een diervriendelijk en stiller vuurwerkalternatief.