Tiener riskeert een jaar cel omdat ze bankkaart uitleende aan phisingbende: “Zonder u zou zo’n bende niet kunnen bestaan” TVDZM

03 december 2019

13u20 0 Berlaar Een negentienjarig meisjes uit Berlaar heeft zich vandaag moeten verantwoorden voor de rechter. Ze maakte volgens het parket deel uit van een phisingbende omdat ze haar bankkaart ter beschikking had gesteld. Er werd een celstraf van een jaar gevorderd.

“Ik ben erg beïnvloedbaar”, zei het meisje bij aanvang van de zitting. “Ik wist niet dat ze mijn bankkaart voor zoiets zouden gaan gebruiken.” Nadat er vorig jaar werd getracht om zo’n 10.000 euro van de bankrekening te halen van een slachtoffer van de phisingbende, diende het slachtoffer klacht in bij de politie. Toen het geld werd gestort op de rekening van de tiener, werd haar bankkaart geblokkeerd en werd het meisje uitgenodigd voor verhoor.

Eerst ontkende ze nog de feiten maar uiteindelijk gaf ze dan toch voorzichtig toe. “Iemand dat ik had leren kennen op het werk, had me gecontacteerd via Snapchat. Ik moest mijn bankkaart uitlenen en melden dat ze was gestolen”, vertelde ze de speurders. “Ik was naïef.” Het parket geloofde haar niet. Vooral omdat ze tijdens haar verhoor, haar mond voorbij praatte en bleek dat ze het ook nog een tweede keer deed.

Het gerecht vroeg vandaag een celstraf van een jaar en een geldboete die kan oplopen tot 800 euro. Omwille van haar leeftijd én blanco strafblad, kon het gerecht zich wel vinden in een eventueel uitstel. De verdediging betwistte de feiten niet maar haar advocate Evelien Jacobs vroeg om enige mildheid. “Ze heeft eerst nog de boot proberen af te houden maar is dan toch gezwicht”, gaf de strafpleiter toe. Er werd een opschorting van straf voorgesteld.

Rechter Goedele Van den Brande nam de zaak in beraad, op 16 december volgt er een uitspraak.