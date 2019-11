Tal van activiteiten tijdens Week van de Senior Antoon Verbeeck

06 november 2019

14u11 0 Berlaar In november organiseert de Vlaamse Ouderenraad traditiegetrouw de Week van de Senior. In Berlaar start de Vlaamse seniorenweek op donderdag 21 november met twee activiteiten: een beweegsessie met peuters en een infoavond over je toekomstig pensioen.

“Voor de beweegsessie zijn alle geïnteresseerde grootouders en hun kleinkinderen om 10 uur welkom in gemeentelijke basisschool De Stap in Berlaar-Centrum, in de lokalen van de buitenschoolse opvang. Wie de infoavond over pensioenen wenst bij te wonen en graag antwoord krijgt op vragen als ‘Hoeveel pensioen zal ik ontvangen?’ en ‘Hoeveel mag ik als gepensioneerde bijverdienen?’ kan om 19.30 uur terecht in de refter van GBS De Stap. Beide activiteiten zijn gratis”, aldus schepen van Senioren, Stefaan Lambrechts (CD&V). Op maandag 25 november staat er nog een ludieke voorstelling over dementie op het programma. “Als afsluiter van Week van de Senior organiseren we op zaterdag 30 november onze traditionele plusparty. Alle 55-plussers mogen zich dan tussen 14 en 18 uur in zaal Familia verwachten aan muziek uit de jaren ’60, ’70 en ’80. De overige activiteiten bestaan uit een filmnamiddag, smartphonebabbel, seniorenbowling en een Open Seniorenraad.” Inschrijven voor de activiteiten doe je aan de kassa, aan het onthaal van het gemeentehuis of via de gemeentelijke webshop.