Sporthal ‘t Stapveld wordt speelparadijs voor kleuters Antoon Verbeeck

09 januari 2020

13u27 0

Sporthal ’t Stapveld in de Pastorijstraat is op zondag 26 januari een speelparadijs voor kleuters. De dienst Vrije Tijd organiseert die dag een nieuwe editie van de kleuterinstuif. Alle kleuters, van 2 tot en met 6 jaar oud, kunnen zich er tussen 14.30 en 16.30 uur komen uitleven op springkastelen, bouwdozen, fietsjes, steps, enzovoort. De ouders zijn verplicht om met sportschoeisel of blootsvoets de sporthal te betreden. De kleuters dragen best gymschoenen die makkelijk aan- en uitgaan. Deelnameprijs bedraagt 4 euro. Inschrijven is niet nodig.