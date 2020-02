Speelplein Kriebels wint hoofdprijs van Vlaams Week tegen Pesten: “Hebben heel wat goede praktijken tegen pesten in huis” Antoon Verbeeck

24 februari 2020

09u30 0 Berlaar Op de slotdag van de Vlaamse Week tegen Pesten heeft het Berlaarse Speelplein Kriebels de ‘Pesten, check it out’-prijs 2020 van Tumult vzw gewonnen. Aan de prijs hangt een geldsom van 1.000 euro vast.

“Speelplein Kriebels heeft heel wat goede praktijken tegen pesten in huis. En ze vielen de jury vooral op door hun grote bewustzijn over wat ze waarom doen. De meest in het oog springende praktijk is allicht de PINC, een animator die specifiek oog heeft voor het welbevinden van de kinderen én de animatoren”, is de motivatie van de jury. “De aanpak van het gesprek bij problemen valt ook op: de PINC of andere animator in wie de betrokken kinderen vertrouwen hebben, gaat niet straffen, maar gaat samen met de kinderen op zoek naar de oorzaken van bepaald gedrag en naar een oplossing om te herstellen wat er fout liep. Omdat niet alle kinderen zich even goed kunnen uiten, wordt er ook met tekeningen gewerkt. De groep toont bij alles heel veel bewustzijn over de voor- en nadelen van hun manier van werken. Tijdens activiteiten waarbij toezicht moeilijker is, geven ze bijvoorbeeld een aantal animatoren specifiek de handen vrij te geven om oog te hebben voor welbevinden en conflicten”

Speelplein Kriebels wil de prijs graag investeren in het verlagen van de kostprijs van hun daguitstappen. Zodat ook kinderen die het financieel moeilijker hebben meekunnen. “Vanuit het lokaal bestuur benadrukken we graag nog dat we bijzonder trots zijn op deze erkenning voor de speelpleinwerking. Want hoewel we als bestuur wel ondersteuning en begeleiding voorzien, is de pleinleiding zélf de drijvende kracht achter de werking. Het zijn zij die de initiatieven voorstellen, hun hart in de zomer steken en blijven voorop gaan in de nooit ophoudende strijd tegen pestgedrag”, klinkt het bij het lokaal bestuur van Berlaar.