Sociale koopappartementen op voormalige site Maricolenklooster in Berlaar-Heikant Antoon Verbeeck

30 september 2020

18u59 0 Berlaar Twaalf sociale koopappartementen komen op de voormalige site van het Maricolenklooster langs de Aarschotsebaan in Berlaar-Heikant. De bouwwerken starten eind oktober en duren tot de zomer van 2021.

Vanaf eind oktober start bouwbedrijf dhulst’ uit Lier aan de bouw van de sociale koopappartementen in het centrum van Berlaar-Heikant. De opdrachtgever is KLEMO cvba, de sociale koopwoningmaatschappij voor Mechelen en omstreken. De appartementen komen in de plaats van het vroegere Maricolenklooste, dat in 2018 al werd gesloopt. “Aan de straatzijde komt een nieuwbouw met zes appartementen op de plaats waar het vroegere klooster stond. Een deel van het oude schoolgebouw erachter wordt verbouwd tot zes appartementen”, deelt directeur van KLEMO Tom Bridts mee.

Ondergrondse parking

“Er komen acht grote appartementen met drie slaapkamers, drie kleinere met twee slaapkamers en een appartementje met een slaapkamer”, weet Fabienne Blavier, voorzitter van KLEMO. “Het achterste deel, de vroegere gemeentelijke meisjesschool, wordt later door onze collega’s van de Zonnige Kempen gerenoveerd en verbouwd tot achttien sociale huurappartementen. Parkeren zal ondergronds gebeuren, in een parking die gedeeld wordt met deze huurwoningen.”

Jonge gezinnen

De plannen voor het project werden uitgetekend door het architectenatelier Verwilt & Allegro uit Lier. “Met dit project mikken we vooral op starters en jonge gezinnen”, vult ondervoorzitter van KLEMO en burgemeester van Berlaar Walter Horemans (CD&V) aan. “Het zijn de eerste sociale koopwoningen die we in Berlaar-Heikant realiseren. Op die manier werken we mee om een betaalbaar woonaanbod te realiseren. We geven jongeren uit de gemeente zo de mogelijkheid om hier te blijven wonen.” De werf zal tegen de zomer van 2021 opgeleverd worden. “Dan moet nog wel de afwerking gebeuren in een volgende fase. Het streefdoel is om de woningen begin 2022 op de markt te kunnen brengen.” De kostprijs van het project is geraamd op 1.230.000 euro.