Scouts en Gidsen Berlaar stoppen met papierinzameling: “Ooit kregen we 90 euro voor een ton papier, nu nog maar 10" Scouts en Gidsen ontvangen kleinere som voor een ton papier en geen subsidie meer Antoon Verbeeck

02 januari 2020

20u25 0 Berlaar De Scouts en Gidsen van Berlaar stoppen na zo’n 40 jaar met de inzameling van oud papier. Vanavond wordt de laatste container gevuld aan het scoutslokaal in de Constant Verhulststraat. De papierinzameling was ooit een mooie bron van inkomsten voor de jeugdbeweging, maar de tijden zijn veranderd. “Het zou ons nu zelfs geld kosten in plaats van iets opbrengen”, klinkt het.

Elk uur van dag, of dat nu overdag of ‘s nachts was, kon je oud papier kwijt aan het scoutslokaal in Berlaar. De leden vulden met het ingezamelde papier een container en kregen daar per ton een bedrag voor. Aan die traditie komt nu een einde. Vanavond wordt de laatste container gevuld en op maandag wordt die opgepikt door een gespecialiseerde firma. “De prijs die we krijgen voor een ton papier is heel hard gedaald. Er waren jaren bij dat we 90 euro per ton kregen, maar dat zit er niet meer in. Per ton ontvangen we nu 10 euro. Bovendien heeft de firma ons laten weten dat we voortaan moeten betalen om de containers te laten ophalen. Met andere woorden: de papierinzameling zou ons nu zelfs geld kosten in plaats van opbrengen. Dat kan niet de bedoeling zijn”, zegt Annelien Everaert van Scouts en Gidsen Berlaar.

Geen subsidie

“In het verleden is er ooit nog een ‘papiercrisis’ geweest en kregen de Scouts en Gidsen ook een klein bedrag voor een ton papier”, vertelt oud-leider Jef De Ceuster. “Om die crisis door te komen trokken de jongeren toen naar het gemeentebestuur, dat met een subsidie op de proppen kwam. Op die subsidie konden de Scouts en Gidsen in 2019 nog rekenen, maar de gemeente heeft ze nu geschrapt. Het is jammer dat het hier moet stoppen, want heel wat inwoners maakten gebruik van ons inzamelpunt. Een buurman wist me te vertellen dat bijna elk uur van de dag er iemand stopt om zijn of haar papier te droppen. Zonder subsidie en met een laag bedrag per ton brengt het niks op voor de Scouts en Gidsen. En de leden moeten toch ook niet ‘voor de verniet’ gaan werken gaan, hé.”

Niet wettelijk

“In principe zijn wij in Berlaar afhankelijk van IVAREM voor onze papierinzameling en is een inzameling door de Scouts en Gidsen niet wettelijk. We hebben dit jarenlang gedoogd omdat de inzameling een serieuze inkomstenbron was voor de jeugdbeweging. Nu de papierprijs is gezakt, lijkt ons de tijd rijp om de subsidie af te schaffen. Ook omdat IVAREM momenteel aan het overwegen is om de gele bak in onze gemeente te introduceren”, reageert schepen van Financiën in Berlaar Stefaan Lambrechts (CD&V).

De Scouts en Gidsen blijven niet bij de pakken zitten en broeden al op nieuwe plannen. “Om het inkomstenverlies op te vangen gaan we nieuwe evenementen en acties op poten zetten. Wat die precies zullen inhouden, is nog niet concreet”, besluit Annelien.