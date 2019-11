Schouwbrand zet straat onder de rook TVDZM

03 november 2019

De Stationsstraat in Berlaar is vanmiddag een tijdlang afgesloten geweest voor het verkeer. Omstreeks 12.30 uur zondagmiddag werd de buurt opgeschrikt door een felle rookontwikkeling. Een voorbijganger verwittigde de hulpdiensten. De rook bleek uiteindelijk afkomstig te zijn van een schouwbrand. De brandweerzone Rivierenland kwam ter plaatse met zijn posten uit Berlaar en Lier. “De rook was al bij het aanrijding van ver te zien”, klinkt het bij de brandweer. “Er werd een controle uitgevoerd en de woning werd geventileerd.” Niemand raakte gewond.