Scholenveldloop van Berlaarse leerlingen in de Sollevelden Antoon Verbeeck

19 september 2019

De Berlaarse sportdienst, de sportraad, Heilig Hart van Maria Berlaar en Atletiekclub Lierse organiseren op dinsdag 24 september hun jaarlijkse scholenveldloop. De leerlingen van de Berlaarse scholen nemen het dan tegen elkaar op op de schoolterreinen van het Heilig Hart van Maria in de Sollevelden. Om 8.30 uur wordt het startschot gegeven van de jaarlijkse scholenveldloop. De leerlingen van alle Berlaarse scholen nemen het dan in verschillende reeksen op tegen hun leeftijdsgenoten. In totaal zullen 1.900 lopers, in verschillende leeftijdscategorieën, het beste van zichzelf geven. De scholenveldloop in Berlaar is daardoor één van de grootsten van de provincie. De scholenveldloop vindt dit jaar plaats op het verkeersvrije parcours aan het Heilig Hart van Maria in de Sollevelden. Het einde is voorzien omstreeks 13 uur.