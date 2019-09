Rioleringswerken aan kruispunt Melkouwensteenweg/Aarschotsebaan (N10)



27 september 2019

De riolering aan het kruispunt Melkouwensteenweg/Aarschotsebaan (N10) in Berlaar-Heikan wordt vanaf maandag onder handen genomen. De werken zijn nodig voor de heraanleg van het Kardinaal Cardijnplein, een project dat eerder dit jaar van start is gegaan. Omdat er éénrichtingsverkeer wordt ingevoerd, is de rijbaan van de N10/Aarschotsebaan ter hoogte van het kruispunt met de Melkouwensteenweg tijdelijk afgesloten voor verkeer vanuit Lier. De werken aan de riolering zouden tot 18 oktober duren. “Verkeer vanuit Aarschot, of richting Lier, zal tijdens de werken wél nog gebruik kunnen maken van het kruispunt. Richting Lier wordt er namelijk tijdelijk éénrichtingsverkeer ingevoerd. Het verkeer vanuit Lier wordt omgeleid via Steenbeek/Houwstraat”, klinkt het.

Het Berlaarse lokaal bestuur is in het voorjaar van 2019 van start gegaan met de vernieuwing van het Heikantse Kardinaal Cardijnplein. Het plein zelf wordt daarbij omgevormd naar een meer leefbaar plein. Maar ook de Heideroosstraat en de Melkouwensteenweg worden tijdens de werken aangepakt. Zij krijgen nieuwe riolering, waarna de rijbaan en voet- en fietspaden heraangelegd worden. Het project komt tot stand met steun van de Vlaamse Milieumaatschappij. Het einde van alle werken is voorzien tegen mei 2020.