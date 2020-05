Rechter gelooft 36-jarige inbreker niet en legt effectieve celstraf op Tim Van Der Zeypen

06 mei 2020

14u30 0 Berlaar De rechter in Mechelen heeft de 36-jarige Januzi M. uit Kosovo veroordeeld tot een effectieve celstraf van achttien maanden. De dertiger stond terecht voor een inbraakpoging in Berlaar en een effectieve inbraak in Wervik. Enkel dat laatste feit werd toegegeven.

Kort nadat een buurtbewoner enkele verdachte personen had opgemerkt in de omgeving van de Misstraat in Berlaar, werd de dertiger opgepakt door de politie. Sindsdien zit hij in de gevangenis. “Meneer had sokken en een plastiek zak over zijn schoenen getrokken. Vermoedelijk om zo geen inbraaksporen achter te laten wanneer hij zou inbreken. Bovendien was hij ook nog in bezit van een schroevendraaier”, zei procureur des konings Lieselotte Claessens.

Opmerkelijk waren de verklaringen van de dertiger. Zo beweerde hij tegen rechter Suzy Vanhoonacker dat hij niet de intentie had om in te breken. “Ik stond daar te wachten op enkele mannen die me zouden meenemen naar een vrachtwagen in de buurt zodat ik naar Engeland kon reizen”, klonk het. De rechter geloofde hem niet en oordeelde dat de feiten waren bewezen. Net zoals de inbraak bij een bedrijf in Wervik. Hij ging er toen vandoor met 125 euro.

Rechter Vanhoonacker legde hem na één maand beraad een effectieve celstraf van achttien maanden en een geldboete van 1.600 euro op. Of er beroep zal worden aangetekend, is nog niet bekend.