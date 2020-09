Raphaël Thijs aan de vooravond van een historische wedstrijd met Berlaar-Heikant: “Moeilijk in te schatten waar we staan” Bart Jacobs

17 september 2020

15u31 0 Berlaar FC Berlaar-Heikant staat voor een historisch weekend. Omdat ASV Geel geen licentie kon bemachtigen voor derde nationale, werd FC Berlaar-Heikant, dat vorig seizoen vierde eindigde in 1ste provinciale, opgevist om de vrijgekomen plek in te vullen. Zaterdag 19 september opent Berlaar-Heikant de competitie tegen Termien, de allereerste wedstrijd in ons nationale voetbal voor het paars-witte Berlaar-Heikant.

Bij Heikantdoelman Raphaël Thijs (33, ex-KSK Heist) vroegen we of FC Heikant klaar is voor deze nieuwe, historische stap in de clubgeschiedenis. “Moeilijk in te schatten waar we op dit moment staan. De resultaten waren tot op de dag van vandaag nog niet goed, maar daar zijn redenen voor aan te halen. Vooral in het begin van de voorbereiding hadden we veel geblesseerden. Veel van die jongens zijn intussen terug, maar topfit en ook ingespeeld op elkaar zijn we nog niet. Ook de coronapandemie heeft ons parten gespeeld, want een aantal oefenwedstrijden moesten, soms uit voorzorg, worden afgelast.”

Termien, jullie eerste tegenstander in de nieuwe competitie, is een ploeg die elk jaar top vijf haalt. Een serieuze klepper om mee te beginnen. “Al wat we tegen deze ploeg kunnen halen, is meegenomen. De doelstelling die we voor ogen houden dit seizoen, is ons veilig stellen. Enkele maanden geleden kregen we van iedereen felicitaties met de onverwachte promotie. Maar het wordt ongetwijfeld een bijzonder grote uitdaging voor onze spelersgroep om dat ook te verwezenlijken. Laat ons maar hopen dat spits Jonas Verbert snel weer blessurevrij is (Verbert heeft de training hervat, red.). Een speler als Verbert kunnen we in deze omstandigheden goed gebruiken.”