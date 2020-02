Raadkamer verlengt aanhouding van frauderende belastinginspecteur (50) Tim Van der Zeypen

07 februari 2020

16u00 0 Berlaar De belastinginspecteur (50) uit Berlaar, die sinds woensdag in de gevangenis zit op verdenking van fraude, stond vrijdagochtend voor de raadkamer in Mechelen. De man zou zo’n 150.000 euro hebben ontvreemd. Zijn aanhouding werd met een maand verlengd.

De vijftiger werkte al enkele jaren voor FOD Financiën in Lier. De man was verantwoordelijk voor de terugbetaling van belastingplichtigen. “Van die mogelijkheid maakte hij gebruik om deze documenten te manipuleren. Zo verving hij het rekeningnummer van de belastingplichtigen met het zijne. Om dit niet meteen te laten opvallen paste hij ook het ondernemingsnummer aan”, zei parketwoordvoerster Lieselotte Claessens eerder.

Op die manier ontvreemdde hij volgens het parket al zeker ruim 150.000 euro. In oktober 2019 kwamen de feiten aan het licht. Toen hield bpost een verdachte transactie tegen en werden de belastingen op de hoogte gebracht. Hierop stapte de Belgische Staat naar de rechtbank en werd er klacht ingediend. Onder leiding van onderzoeksrechter Theo Byl werd er samen met de Centrale Dienst voor de Bestrijding van Corruptie (CDBC) een heel onderzoek op poten gezet.

Verduistering

Dinsdag werd hij opgepakt en woensdag opgesloten in de gevangenis. “Hij werd toen officieel in verdenking gesteld voor verduistering en knevelarij in zijn functie als openbaar ambtenaar en voor schriftvervalsing”, aldus parketwoordvoerster Claessens nog. Vrijdagmorgen verscheen Benny D.B. voor de raadkamer. Die zal moeten oordelen of de belastinginspecteur langer in de gevangenis moest blijven of niet.

Luxueus leven

Zijn advocaat wou na afloop van de raadkamer niets kwijt en wil het onderzoek verder afwachten. Voorlopig is dus ook nog niet geweten waarom hij deze feiten pleegde en of hij er luxueus leven op na hield. Zeker is wel dat er geen andere slachtoffers zijn dan de Belgische Staat. Dankzij zijn constructie werden er twee documenten voor terugbetaling opgemaakt. Hierdoor ontving naast de vijftiger ook de belastingplichtige zijn terugbetaling.

De feiten pleegde hij voornamelijk tussen 2017 en november 2018. Toen paste de belastingdienst het systeem van de fiscale administratie aan ter bestrijding van fraude. Hierdoor was de vijftiger niet meer in de mogelijkheid om zijn constructie verder uit te voeren. Alleen waren de belastingen op dat moment nog niet op de hoogte van de feiten.

In oktober 2019 liep hij dan uiteindelijk tegen de lamp. Het onderzoek is momenteel volop bezig en zal de komende weken worden verder gezet. Dat zal onder meer moeten uitwijzen of de man mogelijks nog meer geld ontvreemdde.