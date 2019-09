Politie graveert 75 fietsen tijdens autoloze zondag TVDZM

03 september 2019

17u20 0

De lokale politie van Berlaar-Nijlen heeft afgelopen weekend 75 fietsen gegraveerd. De politie deed dat in een infostand tijdens de autoloze zondag in het centrum van Berlaar. De politiezone is blij dat zoveel fietsers hun fiets lieten graveren en spreekt van een succes. “Gegraveerde tweewielers worden minder vaak gestolen én worden bovendien sneller teruggevonden”, klinkt het. Het graveren van de fiets was gratis. Binnenkort kunnen fietsers opnieuw hun fiets laten graveren. Op zondag 22 september zal de politie opnieuw aanwezig zijn tijdens de autoloze zondag van Nijlen.