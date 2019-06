Politie controleert op sluipverkeer: 279 bestuurders geflitst TVDZM

28 juni 2019

08u10 4

De politiezone Berlaar-Nijlen heeft een snelheidscontrole gehouden langs de Legrellestraat in Gestel. “De aanleiding daarvoor waren de recente klachten van buurtbewoners wegens sluipverkeer door de werken in de Pastorijstraat”, klinkt het.

Bij vier verschillende snelheidscontroles werden er in totaal 1.390 auto’s gecontroleerd, 279 bestuurders hielden zich niet aan hun snelheid. Zij zullen binnenkort een proces-verbaal in de brievenbus mogen verwachten. De hoogst gemeten snelheid in de Legrellestraat bedroeg 87 kilometer per uur.