Plantjesverkoop voor Kom Op Tegen Kanker bestaat 20 jaar Antoon Verbeeck

10 oktober 2019

Het Berlaars Plantjesweekend voor Kom Op Tegen Kanker vierde dit jaar haar 20ste jubileum. In Berlaar ging de plantjesverkoop op woensdag 11 september van start. Onder andere de verenigingen ACV, Femma Centrum, Femma Heikant, Gezinsbond, KLJ, KVLV Centrum, KVLV Heikant, KWB Station, Landelijke Gilde Centrum en het Rode Kruis trokken op pad om plantjes te verkopen. In totaal werden er dit jaar 2.584 plantjes verkocht, goed voor 18.363 euro. Al 20 jaren opgeteld werden er in Berlaar 48.724 plantjes aan de man gebracht. Er werd zo 285.000 euro ingezameld voor het goede doel.