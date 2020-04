Pastorijstraat vanaf mei jaar lang onderbroken Antoon Verbeeck

21 april 2020

15u58 0 Berlaar Met de riolerings- en wegenwerken start begin mei de tweede fase van de heraanleg van de Pastorijstraat in Berlaar. De aannemer neemt daarbij de Ballaarweg, de kerkomgeving en de Pastorijstraat onder handen. De Pastorijstraat is door de werken een jaar lang onderbroken.

In Berlaar starten op 4 mei de werken aan Ballaarweg, Pastorijstraat en kerkomgeving. De straten krijgen er onder meer nieuwe riolering, een nieuw wegdek, er komt een veilig fiets- en voetpad en de schoolomgevingen worden heringericht.

“Oorspronkelijk hadden de werken eind maart moeten starten”, verduidelijkt schepen van Openbare Werken Jan Hendrickx (N-VA). “De uitbraak van het coronavirus heeft daar helaas een stokje voor gestoken. Samen met de aannemer en alle betrokken partners zijn we de voorbije weken blijven verder werken aan dit dossier. Dat resulteerde in een spoedige oplossing, waarbij we op maandag 4 mei toch in alle veiligheid kunnen starten. Het gaat om ingrijpende werken waarbij de rijbaan een jaar lang onderbroken wordt. We proberen de overlast zoveel mogelijk te beperken, maar we kunnen niet vermijden dat buurtbewoners, handelaars en doorgaand verkeer hier hinder van zullen ondervinden.”

Kerkomgeving

De werken starten aan de noordzijde van de kerk in de Ballaarweg, maar er zijn ook gevolgen voor de Sollevelden. “Er wordt ook gewerkt vlak voor de kerk”, vervolgt Hendrickx. “De omgeving rond de kerk is daardoor iets meer dan twee weken niet toegankelijk. Omdat ook de ingang van de Sollevelden op die manier afgesloten wordt, wordt er in die laatste straat tijdelijk dubbelrichtingsverkeer ingevoerd.”

De Ballaarweg is net als de Pastorijstraat afgesloten voor het verkeer. “Op de site van de vroegere gebouwen van tegelwinkel Steylaerts komt een openbare parking. Buurtbewoners en bezoekers van onder meer Kinderland en Wolkewietje kunnen er gratis hun wagen parkeren en te voet verder gaan. De school blijft steeds bereikbaar, maar voorzie wel wat extra tijd om tijdig op je bestemming te geraken. Door de omleidingen is het raadzaam om zoveel mogelijk te voet of met de fiets naar school te komen. Op die manier geraak je veel vlotter ter plaatse.”

Omleiding

“De aannemer vervolgt de werken langs de noordzijde van de kerkomgeving, zijde parochiezaal, via Pastorijstraat richting sporthal ’t Stapveld. De rijbaan is onderbroken ter hoogte van de sporthal. Doorgaand verkeer van en naar Herenthout moet dan de omleiding volgen via Bevelsesteenweg, Heibergstraat en Itegembaan. Fietsers en voetgangers worden omgeleid via de trage weg tussen de sporthal en Constant Verhulststraat”, klinkt het nog. De meest actuele informatie over de werken kan je steeds vinden op www.berlaar.be/pastorijstraat.