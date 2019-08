Pastorijstraat opnieuw onderbroken vanaf 2 september Antoon Verbeeck

27 augustus 2019

10u53

Na de zomermaanden werken de nutsmaatschappijen de laatste fase van de voorbereidende werken voor de heraanleg van de Pastorijstraat af. Vanaf maandag 2 september wordt de rijbaan daardoor terug onderbroken. “De rijbaan wordt in september en oktober onderbroken ter hoogte van de De Beerslaan en niet meer aan de sporthal. Een groot deel van de Pastorijstraat, met onder meer de sporthal, BKO Roefels en GBS De Stap, blijft daardoor met de wagen bereikbaar vanuit Berlaar-Centrum. Wie naar bedrijvenpark Diamant rijdt, moet, net als het doorgaand verkeer, de omleiding volgen via Itegembaan, Heibergstraat en Bevelsesteenweg. Deze fase van de werken duurt nog tot eind oktober, al blijft de planning onder meer afhankelijk van weersomstandigheden. In een latere fase komen daarna de wegeniswerken aan bod”, klinkt het.