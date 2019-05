Pas bevallen koe sukkelt in gracht TVDZM

30 mei 2019

13u10 0

De brandweer is moeten uitrukken naar de Smidstraat in Berlaar. Een koe was er in een gracht achter feestzaal De Slootjeshoeve gesukkeld. Het dier had net gekalverd en belandde in de gracht toen ze opnieuw wou recht kruipen. Omdat het dier niet meer op eigen kracht uit de gracht geraakte, werd de brandweer erbij gehaald. Zij moesten de koe samen met een kraan uit de gracht hijsen. De koe en haar kalfje stellen het goed.