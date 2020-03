Paard sukkelt in put van tachtig centimeter, brandweer moet helpen met bevrijding Tim Van Der Zeypen

25 maart 2020

De Berlaarse brandweerpost van Hulpverleningszone Rivierenland is woensdagnamiddag moeten uitrukken naar de Gangelberg in Berlaar-Heikant. “Een paard was er in een put van zo’n tachtig centimeter diep terecht gekomen”, luidt het bij hulpverleningszone Rivierenland. “Het paard geraakte er niet meer uit. Het had hulp nodig.” Eens ter plaatse, sloeg de brandweer erin om het paard te redden. Er moest wel een kraan worden gebruikt. Inmiddels staat het dier terug te grazen op de weide. Er kwam wel een dierenarts te plaatse om het dier te controleren op verwondingen.