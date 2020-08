Oud-strijder Bernard Huysmans (96) overleden: opgepakt, ontsnapt, ondergedoken en daarna terug in Berlaar met vals paspoort Antoon Verbeeck

12 augustus 2020

17u46 0 Berlaar In het Heilig-Hartziekenhuis van Lier is dinsdag oud-strijder uit Berlaar Bernard Huysmans overleden. Huysmans werd 96 jaar.

Bernard Huysmans leefde tijdens de oorlog ondergedoken en speelde een rol in het verzet. Hij werd in 1943 opgepakt door de Gestapo op een trein in Kontich Kazerne. Zijn paspoort werd afgepakt en hij werd nadien opgesloten in een bewaakte loods, omdat die weigerde te werken in Duitsland. Huysmans wist uiteindelijk te ontsnappen en dook onder in Frankrijk. “Drie maanden later stond hij opnieuw in Berlaar en kreeg hij via de gemeentesecretaris een vals paspoort. Later zou Bernard op zijn beurt valse paspoorten maken. Bernard kon goed kon vertellen, al zag je wel dat de oorlog bij hem had sporen nagelaten. Je moest er altijd naar vragen. Hij ontving een medaille als werkweigeraar”, vertelt Willy Windey, voorzitter van de Nationale Strijdersbond afdeling Berlaar.

Gelauwerd fotograaf

Bernard Huysmans was ook een gelauwerd kunstfotograaf, onder andere van vlinders en natuur. Hij was lid van de fotoclub DIAFO in Koningshooikt. “Alleen het laatste jaar werd Bernard vergeetachtig, maar voor een negentiger was hij nog goed. Hij reed zelfs nog met de auto. 96 jaar lang woonde hij in zijn geboortehuis in de Smidstraat. Er waren wel plannen voor een verblijf in een rusthuis. De laatste dagen ging zijn gezondheid erg achteruit en werd hij naar het ziekenhuis gebracht.” De afscheidsplechtigheid zal in intieme kring plaatsvinden. In Berlaar wonen er momenteel nog twee oud-strijders: Jos Kets en Edward Mariën, die beiden verblijven in woonzorgcentrum Sint-Augustinus.