Organisator van fuif in Berlaar reageert na gewapende overval: “Geld zat goed verstopt, maar ze wisten waar ze moesten zoeken.” Els Dalemans en Jef Van Nooten

22 september 2019

15u29 60 Berlaar Een fuif in zaal Forum in Berlaar is zaterdagavond geëindigd met een gewapende overval. De daders konden enkele uren later worden gevat en worden voorgeleid. “Op amper 30 seconden tijd waren de overvallers binnen en buiten, ze wisten perfect waar het geld zat. We zijn al blij dat niemand gewond raakte”, zegt organisator Vital Van Ham.

Twee gemaskerde mannen vielen in de nacht van zaterdag op zondag rond 3 uur binnen op de ‘Soultrain Danceparty’ in zaal Forum in de Dorpsstraat in Berlaar. “We waren net de fuif aan het afsluiten, tafels en stoelen aan het opruimen... Er waren nog zo’n twintig mensen aanwezig, dezelfde ploeg die altijd blijft plakken tot het sluitingsuur. Normaal gezien ben ik op zo’n moment met de kassa in de weer, maar toevallig was ik even naar de koeling gelopen om iets te controleren”, zegt Van Ham.

Gemaskerd en gewapend

“Plots hoorde ik rumoer in de zaal: twee gemaskerde mannen, gewapend met een mes, stormden Forum binnen. Zij moeten op de loer gelegen hebben, wachtend tot onze fuif afgelopen was. Ze twijfelden niet, maar liepen meteen in de richting van de lade waar we ons geld bewaren. We werken niet alleen met een kassa, maar ook met obers met elk hun eigen portefeuille. Wanneer iemand in de loop van de avond te veel geld op zak heeft, gaat dit de lade in. Die zit goed weggestopt en toch wisten de overvallers meteen waar naartoe. Dat is wel héél verdacht.”

“Een van de aanwezigen probeerde nog in te grijpen en liep bij deze schermutseling een kleine snijwonde op aan zijn vinger. Verder raakte gelukkig niemand gewond. De daders sloegen daarop op de vlucht met het geld, wij belden onmiddellijk de politie die de achtervolging inzette.”

3 uur later gevat

De daders, die zo’n 3.500 euro konden buitmaken, werden enkele uren later gevat. Dat bevestigt parketwoordvoerster Lieselotte Claessens. “Men kon een link leggen tussen de feiten en een verdacht voertuig. Dankzij de nauwe samenwerking van verschillende politiezones en met behulp van camera’s, werd dat voertuig zondagochtend om 6 uur opgemerkt. Er zaten vijf personen in de wagen, waarvan twee minderjarigen. De 16-jarige is afkomstig uit Kasterlee, de 17-jarige uit Herentals. Zij worden voor de jeugdrechter in Turnhout geleid, de drie meerderjarigen worden voor de onderzoeksrechter in Mechelen geleid.”

De auto van de verdachten kon worden klem gereden aan de Molenvest in Herentals, vlak ter hoogte van het politiecommissariaat. “We hadden van onze collega’s in zone Berlaar-Nijlen een nummerplaat doorgekregen in verband met een gewapende overval. Die nummerplaat werd zondagochtend opgemerkt door één van onze ANPR-camera’s. Onze ploeg is naar die locatie gereden en heeft het voertuig gekruist. De verdachten hadden op dat moment nog niks in de gaten. Onze patrouille kon rechtsomkeer maken om de achtervolging in te zetten. Met behulp van een nog andere ploeg kon het voertuig worden klem gereden ter hoogte van het politiekantoor aan de Molenvest. De inzittenden konden zonder problemen overmeesterd worden. Ze hebben zich niet verzet.”

Wij organiseren deze feesten zo’n 30 keer per jaar. Alles verliep tot nu toe rustig en gemoedelijk. We mikken dan ook op een iets ouder cliënteel. We hadden al die jaren ook een - voor ons - veilig en vertrouwd systeem, maar nu is gebleken dat we toch voorzichtiger te werk zullen moeten gaan. Organisator Vital Van Ham

Vital Van Ham haalt opgelucht adem. “Wij organiseren deze feesten zo’n 30 keer per jaar, en dat al 19 jaar lang. Alles verliep tot nu toe rustig en gemoedelijk. We mikken dan ook op een iets ouder cliënteel, waaronder heel wat vaste klanten. We hadden al die jaren ook een -voor ons- veilig en vertrouwd systeem, maar nu is gebleken dat we toch voorzichtiger te werk zullen moeten gaan. We willen echter niet alle deuren op slot moeten draaien, een avondje uit in zaal Forum moet voor onze klanten nog altijd een feest blijven.”