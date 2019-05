Optredens in zomer gaan verder onder naam BALder Zomer Antoon Verbeeck

29 mei 2019

De zomerse optredens in het centrum van Berlaar gaan voortaan verder onder de naam BALder Zomer en heeft met de vzw Feest Forward een nieuwe organisator. Het dorpsplein doet als vanouds dienst als decor voor het feestgebeuren. “Zes weken lang toveren wij iedere woensdag het dorpshart van Berlaar om tot een familiefestival. ‘s Avonds is de kiosk het podium voor onze artiesten, die zowel lokale, nationale als internationale allure hebben. Ook ons pop-up restaurant is ‘s avonds geopend en krijgt iedere week een andere chef aan het fornuis”, zegt Nick Vercammen van Feest Forward. “Nieuw is dat we ook overdag iets te bieden hebben. Van 9 tot 18 uur is iedereen welkom op ons zomerterras en voorzien we springkastelen, workshops en animatie voor de kinderen.” BALder Zomer start op 10 juli met optredens van Dries & De Belgen en De Kreunaers. Later volgen nog onder andere de Guy Swinnen Band, Goe Vur In Den Otto, Handkerchief en Boogie Boy. Alleen op 7 augustus, wanneer Felix Da Housecat, Shomi en er een Chique Afterwork op het programma staan, is de inkom betalend. Meer informatie op de Facebook-pagina van BALder Zomer.