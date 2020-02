Oppositie wil dat gemeente gaat lobbyen voor bankautomaat in Berlaar-Heikant Antoon Verbeeck

10u53 1 Berlaar Giel Van de Zande van oppositiekartel Kartel BHG wil dat het lokaal bestuur van Berlaar gaat lobbyen voor een bankautomaat op Berlaar-Heikant. Momenteel moet het dorp het zonder automaat stellen.

“Er zijn nu nieuwe ontwikkelingen. Er komt een nieuw bedrijf dat bankautomaten gaat uitbaten en de plaatsing ervan voor zijn rekening neemt. Het zou niet slecht zijn als de gemeente een dossier indient bij dat bedrijf en lobbyt voor een bankautomaat in Berlaar-Heikant”, stelde Van de Zande voor tijdens de gemeenteraad van dinsdag.

“We proberen vanuit de gemeente de dienstverlening zo goed mogelijk te optimaliseren, maar we hebben uiteraard niet alles in handen”, antwoordde schepen van Middenstand Suzy Put (CD&V). “In 2016 verdween het laatste bankautomaat in Berlaar-Heikant en daarna hebben we bij Crelan geïnformeerd of ze een automaat wilden installeren aan hun kantoor. Dat kreeg geen gevolg. Later werd er nog een brief gestuurd richting de verschillende bankfilialen in het dorp, maar zonder resultaat. Bij bpost kregen we eveneens geen reactie. Als gemeentebestuur hebben we ons onlangs verder geïnformeerd bij grootbanken. De nieuwe ontwikkelingen zijn blijkbaar eerder een uitdoofbeleid. Banken gaan niet verder investeren in nieuwe automaten, nu de digitale betaalmiddelen in opmars zijn. Inspraak van de gemeenten bij de locatiebepaling van de automaten is ook zo goed als onbestaande. Een voordeel van Berlaar-Heikant is dat het langs de gewestweg N10 ligt, tussen Aarschot en Lier. Wie weet wordt dit een bepalende factor tijdens die locatiebepaling.” Oppositiepartij Groen gaf nog aan dat de gemeente de piste van de privéfirma’s ook kan bekijken.