Nog twee tieners opgepakt voor home-invasion Tim Van Der Zeypen

03 april 2020

11u30 0 Berlaar De politie van Berlaar-Nijlen heeft samen met hun collega’s uit Heist-op-den-Berg alle verdachten van De politie van Berlaar-Nijlen heeft samen met hun collega’s uit Heist-op-den-Berg alle verdachten van de home-invasion woensdagavond in Berlaar kunnen identificeren en oppakken. “Het gaat om een vijftienjarige uit Lier en een achttienjarige uit Berlaar”, meldt het parket. “De derde verdachte werd kort na de home-invasion al opgepakt. Het ging eveneens om een minderjarige (15).”

De slachtoffers van de home-invasion in Ebroek zaten ‘s avonds omstreeks 21.30 uur nog rustig tv te kijken toen ze plotseling werden opgeschrikt door de deurbel. Wanneer de bewoner (70) de deur gingen openen, stormden twee verdachten naar het binnen. Even later volgde de derde. “Ze leken eerst nog te dansen maar bedreigden ons vervolgens alle drie met een mes. Ze eisten geld”, zei het slachtoffer gisteren.

Omdat de bewoner een beweging maakte met zijn been en zo het mes uit de handen van één van de verdachten kon trappen, sloeg één van hen op de vlucht. Toen duidelijk werd dat er geen geld viel te rapen, kozen ook de twee anderen het hazenpad. In de zoekactie die volgde, werd al meteen één verdachte opgepakt. Het ging om een minderjarige van vijftien jaar oud die in de loop van vrijdag voor de jeugdrechter moet verschijnen.

Vijftien jaar

“Na doorgedreven onderzoek van de recherche van Berlaar-Nijlen en een nauwe samenwerking met hun collega’s uit Heist konden de twee andere verdachten worden gevat”, aldus het parket . “Het gaat om een tweede minderjarige van vijftien jaar oud uit Lier en een achttienjarige uit Berlaar.” De Lierenaar zal vandaag eveneens voor de jeugdrechter moeten verschijnen, de meerderjarige zal worden voorgeleid bij de onderzoeksrechter.

Bij de home-invasion raakte de zeventigjarige bewoner lichtgewond aan het hand, zijn vrouw (68) raakte niet gewond. Beiden werden opgevangen door de dienst slachtofferhulp. Ze waren beiden onder de indruk. “Veel hebben we niet geslapen na home-invasion”, zeiden de twee donderdag al.