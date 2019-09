Nieuwe ronde asfalteringswerken start op 16 september Antoon Verbeeck

12 september 2019

09u32 0 Berlaar In Berlaar start op maandag 16 september een nieuwe ronde van asfalteringswerken. In deze ronde komen de Bastijnstraat, Bosstraat, Brandestraat, Doelvelden, Ezenhoek, Fertlarelei, fietsverbinding Heidestraat – N10, Misstraat, Smidstraat, Steenbeek en Venushoek aan bod.

“Het gaat om straten waar er zichtbare gebreken zijn of waarvan we vermoeden dat ze de komende winter schade kunnen oplopen”, verduidelijkt schepen van Openbare Werken Jan Hendrickx (N-VA). “Bij die werken wordt de oude en bovenste asfaltlaag verwijderd waarna er een nieuwe toplaag wordt aangebracht. Op sommige plaatsen vinden er ook onderhoudswerken plaats aan de betonverharding. De werken zorgen enkele dagen voor wat hinder voor het verkeer, maar nadien kan er wel over een betere en veiligere rijbaan gereden worden.”

Starten doet de aannemer in de Misstraat, Bastijnstraat, Fertlarelei, Doelvelden en Smidstraat. De werken duren tot en met vrijdag 20 september, afhankelijk van de weersomstandigheden. In de Steenbeek vinden er onderhoudswerken plaats tussen 16 september en 24 september. Vanaf dinsdag 17 september starten de onderhoudswerken aan het wegdek van Venushoek en Ezenhoek. Een dag later begint men te werken in de Smidstraat, de Brandestraat en de fietsverbinding N10 - Heidestraat. Deze werken duren tot en met vrijdag 27 september.