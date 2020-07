Nieuwe analyse bevestigt: “Geen veilige manier om dit jaar Heikermis te organiseren” Antoon Verbeeck

03 juli 2020

08u21 0 Berlaar Het lokaal bestuur van Berlaar heeft de organisatie van Heikermis herbekeken, nadat de overheid de deur op een kier plaatste voor kermissen in juli. Na een analyse bleek dat de kermis niet op een veilige manier georganiseerd kan worden.

De nationale veiligheidsraad maakte begin juni duidelijk dat kermissen tot eind juli verboden zouden zijn. Het lokaal bestuur van Berlaar besloot daarom Heikermis dit jaar te annuleren. Met een nieuw ministerieel besluit bood de federale overheid lokale besturen deze week echter de mogelijkheid om in juli toch kleine kermissen toe te staan. “De tijd om alles goed en veilig te organiseren, is daardoor wel erg kort”, betreurt schepen van Evenementen Jan Hendrickx (N-VA). “Omdat kermissen belangrijk zijn voor een dorp en de uitbaters van kramen zware maanden achter de rug hebben, hebben we voor Heikermis de oefening toch opnieuw gemaakt aan de hand van het COVID Event Risk Model (CERM). We ontvingen helaas een donkerrood resultaat.”

Geen risico

“De maatregelen zijn erg streng en er is niet genoeg tijd om ons daarop voor te bereiden. Ook enkele kermisuitbaters gaven al aan alleen te willen komen als de veiligheid voor iedereen gegarandeerd kan worden. Ze willen net als ons geen enkel risico lopen. Jammer dus, maar het is voor ons echt niet mogelijk om de kermis volgende week veilig te organiseren.”