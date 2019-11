Nieuw openbaar onderzoek voor bouwproject op Steylaerts-site: “Ingediende bezwaren zijn van geen tel meer” Antoon Verbeeck

21 november 2019

12u02 0 Berlaar Er is een nieuw openbaar onderzoek opgestart voor de ontwikkeling van het woonproject op de voormalige Steylaerts-site in het centrum van Berlaar. Oppositiepartij Groen schoot tijdens de laatste gemeenteraad met scherp en spreekt van een strategie van de meerderheid.

“Nog voor het verstrijken van de einddatum van het openbaar onderzoek werd blijkbaar een nieuwe aanvraag ingediend. De vele bezwaren die ingediend werden, bijna 200 in totaal, vielen op die manier zonder voorwerp. De indieners van de bezwaren werden dus niet op de hoogte gebracht en zijn in de veronderstelling dat ze hun bezwaar hadden ingediend en dat deze zouden behandeld worden door het college, laat staan door de GECORO”, aldus raadslid Koen Kerremans. Volgens burgemeester Walter Horemans (CD&V) komt er nieuw openbaar onderzoek op vraag van de provincie. “Als schepencollege hebben we de eerste aanvraag van de ontwikkelaar afgewezen, waarna die in beroep ging bij de provincie. Daar waren ze eveneens van mening dat het voorgestelde project te groot was. De ontwikkelaar bracht nu enkele aanpassingen aan. Zo komen er een aantal appartementen minder en heeft men meer aandacht voor de straatomgeving. Omdat er aanpassingen zijn gebeurd, was de provincie vragende partij voor een nieuw openbaar onderzoek.”