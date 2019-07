Neem gemeentelijk magazine mee op reis en maak kans op een prijs Antoon Verbeeck

06 juli 2019

Wie het gemeentelijk magazine De Kiosk deze zomer mee in zijn koffer steekt, maakt kans op leuke prijzen. Het lokaal bestuur organiseert namelijk tot en met zaterdag 31 augustus de wedstrijd ‘De Kiosk gaat de wereld rond!’. Haal De Kiosk boven op je vakantiebestemming, zoek een leuke plaats om een foto met of van je Kiosk te nemen en deel hem op de sociale media Facebook of Instagram met de hashtags #kioskdewereldrond en #instaberlaar. De drie beste foto’s worden uitgekozen door de dienst Communicatie & Evenementen en verschijnen op Facebook en Instagram. Daarna is de keuze aan de volgers van het lokaal bestuur Berlaar, die vanaf dan via een poll kunnen stemmen op hun favoriete foto. De winnaar ontvangt een prijzenpakket en de foto krijgt misschien wel een plekje in de nieuwe editie van De Kiosk. Ook wie thuis blijft kan deelnemen aan de wedstrijd. “Op het strand aan onze Belgische kust, op een leuke Berlaarse locatie of zelfs in je eigen tuin: alle foto’s zijn welkom”, klinkt het.