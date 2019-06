Muzikale wandeltocht langs mooiste tuinen van Berlaar Antoon Verbeeck

19 juni 2019

De wandeltocht Muzikale Tuinen neemt de je deze zaterdag mee langs vier van de mooiste tuinen in Berlaar. De organisatie van Muzikale Tuinen programmeerde voor deze editie artiesten van verschillende genres, die telkens viermaal een miniconcertje zullen geven in een tuin. Deelnemers van de wandeltocht worden naast een muzikaal intermezzo van Leki ft. Nicolas Mortelmans, Philip Vermosen (Luxmusica), Willen is Kunnen en Paris Texas ook getrakteerd op een drankje. Voor deelname betaal je 8 euro in voorverkoop en 12 euro op de dag zelf. In die prijs zitten vier optredens inbegrepen, vergezeld van een drankje op iedere locatie. De wandeling vertrekt om 19..30 uur aan Woonzorgcentrum Kloosterhof, Sollevelden 5.