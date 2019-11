Muzikale kroegentocht rijdt langs vijf cafés Antoon Verbeeck

05 november 2019

Vereniging Ambiance uit Berlaar trekt op 10 november langs vijf authentieke Kempense cafés tijdens een muzikale kroegentocht. Om het half uur passeert er een feestbus langs de deelnemende cafés. Deelnemers stappen op en af wanneer en waar ze willen. De bussen rijden tot 2 uur. “Elke kroeg zorgt voor een muzikale verrassing. Live muziek of een foute dj, de sfeer is anders in elke zaak. Onderweg garanderen wij ambiance op de bus”, klinkt het. Een buskaartje kost 10 euro per persoon. Reserveren is verplicht: 0475.93.29.70 of info@dezingendeschoenmaker.be. De deelnemende kroegen zijn WW-kes uit Berlaar, ‘t Kruiske uit Nijlen, Lux uit Herenthout en Nieuwendijck en Het Gulden Hert uit Itegem.